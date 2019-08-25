حزب الله اللبناني يعلن سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية

موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت".
وأضاف المسؤول: "انفجار طائرة مسيرة ثانية وتحطمها في الضاحية الجنوبية في بيروت".
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