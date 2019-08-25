الخرطوم: تجاوزنا الضغوط الاقتصادية بدعم الإمارات والسعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عضو المجلس السيادي السوداني الفريق ركن ياسر العطا، إن عهد التشاكس والخلافات بين العسكريين والمدنيين في بلاده ولى إلى غير رجعة، متوقعاً أن يسود التناغم والانسجام الأجواء داخل المجلس الذي يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وكشف العطا، الذي كان أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الذي تم حله قبل أيام، عن مواجهتهم لضغوط عنيفة، ومحاولات من جهات عديدة لإفشالهم باستخدام «ملف الاقتصاد» وتعطيل 50% من عائدات الدولة.

وأوضح في حوار مع «العين الإخبارية» أن المجلس العسكري الذي حكم السودان لأكثر من 4 أشهر تمكن من تجاوز الضغوط الاقتصادية بدعم إماراتي سعودي بلغ 3 مليارات دولار أمريكي، استطاع من خلالها توفير الوقود والخبز والدواء.

وحث الشباب السوداني على الانخراط في منظومات رقابية لمحاربة الفساد الذي خلفه نظام المخلوع البشير.

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وبين أن عمليات الفساد التي كانت ومازالت تتم من أذيال النظام البائد عبارة عن عمل ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية تنتهي بإضعاف الدولة وجرها إلى عهود الحرب والدمار.

وأضاف: «نهيب بشباب الثورة ونقول لهم إذا لم ينظموا أنفسهم لحماية هذه المنظومات والدخول في جميع المؤسسات والشركات، فسيواجهوا استمرار ذات التعقيدات التي كانت تواجه المجلس العسكري من أذيال نظام المخلوع البشير».وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تقارباً كبيراً في المفاهيم بين المؤسسة العسكرية وقوى التغيير، مشيراً إلى ضرورة التكاتف خلال الفترة المقبلة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وزاد: «لا بد من تكاتف كل أبناء الوطن وفصائل الشعب السوداني ومن ضمنهم المكونات المدنية والعسكرية، لا بد أن تتشابك الأيدي حتى نحمل معاً معاول بناء الوطن».

وأشار العطا، إلى أنه يجب على جميع شباب السودان أن يطمئنوا بأن ثورتهم انتصرت وستمضي بخطى قوية لتحقيق غاياتها.