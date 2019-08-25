شكرا لقرائتكم خبر عن قمة «الديمقراطيات الكبرى».. ملفات شائكة تغلب «المساواة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط تدابير أمنية مكثفة، انطلقت، أمس السبت، قمة مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، حيث يترقب الرأي العام العالمي منها حلولاً عملية لأزمات تهز العالم وفي طليعتها الحرب التجارية، وحرائق الأمازون، والنووي الإيراني، كما هيمنت على أجوائها أيضاً أزمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والتي طالب فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون مجدداً بإلغاء «شبكة الأمان» المثيرة للجدل، لتفادي الخروج الفوضوي.

وتوافد قادة الديمقراطيات الليبرالية في العالم واحداً تلو الآخر إلى جنوب غربي فرنسا، آخرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حطت طائرته الرئاسية «إير فورس وان» منتصف النهار في بوردو.

الى جانب ترامب، يشارك كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء الحكومات البريطاني بوريس جونسون، والإيطالي جوزيبي كونتي، والياباني شينزو آبي، والكندي جاستن ترودو في القمة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمأدبة عشاء غير رسمية في منارة بياريتس المطلة على الأطلسي.

ويناقش القادة السبع، موضوعاً فرض نفسه في اللحظة الأخيرة وهو حرائق غابة الأمازون. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الأول، أن «مبادرات عملية» لمكافحة الحرائق «يمكن أن تتبلور» خلال القمة، مطالبة بجعل هذه «الأزمة الدولية» أولوية للقمة.

وتأتي المناقشات، بعدما اتهم ماكرون نظيره البرازيلي جاير بولسونارو ب«الكذب» بشأن تعهداته حول المناخ، و«بعدم التحرك» في مواجهة هذه الحرائق التي تدمر منذ أيام «رئة الأرض». وأثارت انتقادات ماكرون استياء ترامب الذي يعد بولسونارو من أبرز مؤيديه.

من جهتها، عبرت برلين عن تحفظات بعدما أعلنت باريس أنها ستعرقل مشروع اتفاق تجاري بين السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور) والاتحاد الأوروبي، بسبب تقاعس البرازيل عن إخماد الحرائق المستعرة في الأمازون. لكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك حذر بأنه من «الصعب تصور» أن يصادق الاتحاد على اتفاق مماثل، طالما أن البرازيل «تسمح بتدمير» الأمازون.

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وتحاول باريس خلال القمة الدفع قدماً بملفات أخرى مثل مكافحة اللامساواة والتعليم في إفريقيا وحماية المحيطات.

وينتظر آلاف الدبلوماسيين والصحفيين الحاضرين في بياريتس موقف ترامب من القضايا الخلافية الأخرى، وهو الذي لا يمكن التكهن بسلوكه. وقبل أن يتوجه إلى القمة بدا ترامب متفائلاً. وقال للصحفيين «أعتقد أن ذلك سيكون مثمراً للغاية».

ويرتقب كذلك بشدة لقاء ثنائي مقرر صباح اليوم بين ترامب وجونسون. ولا يعرف إن كان الرئيس الأمريكي سيشجع جونسون الذي يشيد بمؤهلاته، على ترجيح الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقلل دبلوماسيون من احتمال أن يتحد جونسون وترامب ضد باقي الزعماء بسبب التحالف الوثيق بين سياسة بريطانيا الخارجية وأوروبا فيما يتعلق بمجموعة من الملفات بدءا من إيران ومروراً بالتجارة، وانتهاء بتغير المناخ.

وقال جونسون إنه سيبلغ ترامب بضرورة التراجع عن طريق الحرب التجارية الذي يزعزع بالفعل النمو الاقتصادي في أنحاء العالم.

وجدد جونسون، موقفه المتشدد بشأن «بريكست» وقال للصحفيين اثناء توجهه للمشاركة في القمة: «لا أريد بريكست من دون اتفاق. أقول لاصدقائنا في الاتحاد الأوروبي إذا كانوا لا يريدون بريكست من دون اتفاق، علينا التخلص من شبكة الأمان من المعاهدة»، وذلك بعدما حضه توسك على ألا يتذكره التاريخ بأنه «سيد اللا اتفاق» وجاءت القمة، وسط تشديدات أمنية مكثفة، تمت تعبئة 13 ألف شرطي من أجلها، وتحولت مدينة بياريتس إلى حصن لاستقبال قادة القمة، وأعلنت السلطات توقيف 17 شخصا وإصابة أربعة شرطيين بجروح طفيفة مساء الجمعة خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مخيّم معارضين للقمة في أورونيي. وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير «لن نتساهل مع أي فلتان وسنرد».

(وكالات)