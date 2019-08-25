شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تطالب فرنسا بإعارتها جزءاً من رخامة البارثينون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت اليونان من فرنسا إعارتها جزءاً من رخامة البارثينون المعروضة في متحف اللوفر في باريس للاحتفال بالذكرى المئتين لاستقلالها العام 2021.
وقال مصدر في الحكومة اليونانية أمس: «تقدمنا باقتراح يجري تقويمه بإيجابية حالياً»، مضيفاً «ستعد التفاصيل وزارتا الثقافة في البلدين. سيكون هذا التبادل مؤقتاً».
في المقابل، ستعير اليونان متحف اللوفر مجموعة من التحف البرونزية القديمة، وفق وكالة الأنباء الحكومية «أنا». وتصور قطعة الرخام التي تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، مشهداً من معركة أسطورية يتواجه فيها رجال مع مخلوقات القنطور الأسطورية التي تملك جزءاً علوياً مشابهاً لجسم الإنسان، فيما الجزء السفلي أشبه بجسم الحصان.
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