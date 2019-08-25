الجيش الوطني يسيطر على كامل أجواء ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، إنه يسيطر على كامل الأجواء الجوية الليبية، ويضعها تحت المراقبة المستمرة، تحسباً لأي اختراق قد يحدث من طرف ميليشيات حكومة الوفاق، فيما قال مطار معيتيقة الدولي وشاهد، إن قذيفة أصابت أمس السبت، موقع انتظار السيارات بالمطار، وهو الوحيد الذي يعمل في طرابلس، مما تسبب في وقف حركة الطيران لنحو ثلاث ساعات قبل استئنافها.

وأضاف الجيش الليبي، في بيان أوردته قناة «العربية»، أمس، أنه استهدف معسكر الكيمياء بتاجوراء، وتمكنت القوات من تدمير 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان.

فيما أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الليبي، مدينة مرزق «أقصى جنوبي ليبيا»، منطقة عمليات عسكرية، معتبرة عناصر المجموعات المسلحة في المدينة أهدافاً مشروعة لطيرانها.

بدوره، أكد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لعمليات الكرامة بالجيش الليبي، أن سلاح الجو استهدف قوات الوفاق التي يترأسها أسامة الجويلي، في منطقة الكريمية.

وقال المحجوب، إن قوات الوفاق التي وصفها ب«مرتزقة جويلي» في مقر الشركة الهندية بالكريمية، تطالهم اليد الضاربة لقواتنا المسلحة سلاح الجو وتستهدفهم مباشرة وتوقع فيهم قتلى وجرحى وسيارات الإسعاف تهرع للمكان».

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وكان المحجوب قد أفاد في وقت سابق أن عدداً من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب وصلوا الجمعة من تركيا، إلى مطار مصراتة للمشاركة في صفوف المجموعات المسلحة بطرابلس ضد قوات الجيش الليبي.

من جهة أخرى، قال مطار معيتيقة الدولي وشاهد، إن قذيفة أصابت أمس، موقع انتظار السيارات بالمطار، وهو الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس، مما تسبب في وقف حركة الطيران لنحو ثلاث ساعات قبل استئنافها. وقال المطار على موقعه الإلكتروني إنه تعرض لقذيفة «تزامناً مع وصول رحلتين».

وقال شاهد، إن هذا لم يسفر عن إصابة أحد. وأضاف الشاهد سمعت انفجاراً كبيراً، وتابع قائلاً «كانت هناك فوضى عارمة وحاول الناس الهروب، رأيت عدداً من السيارات تدمرت وهي واقفة أمام صالة المسافرين».

في الأثناء، قتل ثلاثة مدنيين أمس في غارة في بلدة السواني جنوب طرابلس، استهدفت سيارة كانت تقلهم على الطريق العام بحسب ما أفاد مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق.

إلى جانب ذلك، أكد رئيس النيجر محمد إيسوفو أنه لا يوجد سوى حل واحد للأزمة الليبية وهو استعادة الدولة. واعتبر ايسوفو في مقابلة خاصة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية نقلها موقع «اليوم السابع» المصري، أن هذا الهدف يجب أن يكون هو الأولوية الملحّة في الوقت الراهن ثم تأتي بعد ذلك مسألة إجراء الانتخابات. .(وكالات)