كايو زاناردي: أفضل بداية للنصر ونسعى للأفضل

حقق النصر انطلاقة مميزة بعد الفوز على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة خلال لقاء الجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي. ويدين الفريق بالفضل للاعبيه الأجانب براندلي كواس، وأنطونيو خوسيه، والفارو نيجريدو في هذا الفوز، وكذلك لجاسم يعقوب صانع أول هدفين وبديله حبيب الفردان، صانع الهدف الثاني لزميله الفارو نيجريدو الذي سجل هدفاً رائعاً أشادت به الصحافة العالمية، وأعادت صحيفة الماركا الإسبانية نشر الهدف ووصفته بالمدهش، كما اعتبرته صحيفة ون فوتبول، الهدف الأفضل في نهاية الأسبوع.

وعبر البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر عن سعادته بتحقيق هذا الفوز مع انطلاقة الفريق في الموسم الجديد، مؤكداً أن المباريات الأولى دائماً ما تكون قوية وصعبة. وقال: «البداية بشكل جيد أمر أساسي بالنسبة لي من أجل تحقيق الأفضل ورفع الروح المعنوية للاعبين، ما يهمني حالياً هو ظهور اللاعبين بشكل جيد على الرغم من الطقس المختلف عما تعودوا عليه، لكن ما تحقق كان إيجابياً للغاية، ونسعى إلى الأفضل».

وجه المدرب الشكر إلى لاعب الفريق الفارو نيجريدو، مؤكداً أنه لاعب مميز. وأشاد بالهدف الذي سجله بطريقة أكثر من رائعة، وقال إن لاعبي الفريق الصغار تطوروا بشكل كبير وقدموا أداء مميزاً للغاية، ما يفتح المجال أمامهم من أجل الاستمرارية مع الفريق الأول.

وعن جاهزية الفريق في الوقت الحالي من أجل المنافسة على البطولات قال: «فلسفتي هي العمل مباراة تلو أخرى، ونستغل الثقة من وقت لآخر، ولديّ ثقة بأن فريقي سيلعب أمام أي فريق وينافس بقوة».

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من جانبه أكد الإيطالي فابيو فيفاني المدير الفني لفريق اتحاد كلباء، أن ما حدث في اللقاء يجعله غير سعيد، وهذا ما ظهر على تعبيرات وجهه، على الرغم من البداية الجيدة التي ظهر بها الفريق، وقال إن النصر حصل على فرصة وخطأ من لاعبيه استطاع أن يستغلها بشكل جيد ويسجل الهدف الأول.

وأضاف: «عقب تسجيل أصحاب الأرض هدف استمررنا في نفس الأخطاء ولم نتمكن من مجاراتهم، لذا كانت النتيجة بتسجيل هدفين آخرين، وعلى الرغم من ذلك ألتمس العذر للاعبين، حيث تم تغيير أكثر من 12 لاعباً في الفريق، ولكن كان عليهم أن يكونوا أكثر انسجاماً مع بداية الموسم».

وأكد المدرب أن حالة الطرد التي تعرض لها الفريق أثرت بالطبع في أداء اللاعبين، وبالتالي النتيجة النهائية، موضحاً أنه على الرغم من ذلك، قام الفريق بخلق العديد من الفرص لكنها كانت بحاجة إلى مزيد من التطوير.

وأشاد المدرب بهدف فريق النصر الثالث الذي سجله اللاعب الفارو نيجريدو، داعياً لاعبيه إلى ضرورة التركيز في المباريات حتى يعودوا بشكل أفضل، مؤكداً في النهاية أنه راضٍ عن أداء اللاعبين.

وقال: «الخسارة بهذه النتيجة صعبة وسيئة للغاية في بداية الموسم، لكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة وبشكل منفصل عن أي لقاء آخر. سنحاول تصحيح الأخطاء في التدريبات والعمل على تحضير اللاعبين للمباريات المقبلة». وأضاف: «لا ننسى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة كان لهما تأثير كبير في أداء اللاعبين، لكن في النهاية هذا أمر طبيعي ومعروف وتعود عليه الكثيرون».