اليابان جنوب أستراليا على قناة روسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت قناة «آر تي» الروسية، في خطأ مُحرج، وهي تعرض خريطة الدول المجاورة لأستراليا، لكنها عادت واعتذرت عن الخلط غير المتعمد وصححته على منصاتها. وعرضت قناة «آر تي» الروسية خريطة تُظهر اليابان جنوب أستراليا في مكان نيوزيلندا، أما بابوا غينيا التي توجد شمالي أستراليا، فجرت الإشارة إليها كما لو كانت كوريا الجنوبية. وذلك في إطار الحديث عن احتمال نشر برنامج صاروخي جديد في المنطقة، وهو أمر من شأنه أن يزيد التوتر بين بكين وواشنطن. هذا الخلط الذي وقع مؤخراً ليس هو الأول من نوعه، ففي مناسبات كثيرة لا تجري الإشارة إلى نيوزيلندا على الخريطة، وذلك بسبب موقعها النائي في الكرة الأرضية.

واعتذرت القناة على الخطأ، وقالت إن موظفيها في مكتب واشنطن هم الذين وقعوا فيه أثناء التحضير لبرنامج صباحي، وأضافت أنها أصلحت الخطأ وقدمت خريطة للصحفيين حتى لا يقعوا في الخلط مرة أخرى. وفي فيديو البرنامج الموجود على «يوتيوب»، جرت الإشارة إلى أن المقطع يضم خريطة تم تصحيحها.