شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والهند.. أفق السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

الإمارات منذ نشأتها على يد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، سعت إلى بناء علاقات استراتيجية إيجابية، مبنية على المصالح المشتركة والتعاون البناء مع مختلف دول العالم، وسار على هذا النهج القويم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وواصل السير على خطى المؤسس في بناء العلاقات المتوازنة مع دول العالم، وبات هذا الأمر سمة للدبلوماسية الإماراتية إقليمياً ودولياً.

جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها بالأمس، في العاصمة أبوظبي، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، لا تخرج عن السياق الذي نشأت عليه دولة الإمارات، وتصب في هذه الخانة التي ترتكز على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي والتفاهم، وهو ما أكده سموّه، بقوله، إن العلاقات التي تربط دولة الإمارات والهند الصديقة، تقوم على التفاهم والمصالح والقيم المشتركة، وتستند إلى إرث تاريخي يمتد إلى مئات السنين، وإرادة سياسية يجسدها حرص قيادتي البلدين الصديقين على دفع العلاقات بينهما إلى الأمام باستمرار، واستثمار ما يتوافر لها من إمكانيات التطور والنماء.

جلسة المباحثات حملت الكثير من المضامين والرسائل، ومن أهمها الأمن الإقليمي في آسيا والخليج العربي، لما تمثله المنطقتان من بعد استراتيجي عالمي، حيث شدد سموّه، على الموقف الإماراتي الثابت بشأن ضرورة ضمان حرية الملاحة وسلامتها في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى للعالم، مؤكداً أن دولة الإمارات تدعم كل ما من شأنه ضمان السلام في شبه القارة الهندية، بما تمثله من أهمية استراتيجية كبيرة للأمن في آسيا والعالم، وما يربطها بدولة الإمارات من علاقات وثيقة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وغيرها.

كما أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أن السياسة الإماراتية ثابتة في العمل من أجل الأمن والاستقرار، إقليمياً وعالمياً، والدعوة إلى تسوية المشكلات عبر الحوار والتفاهم والوسائل السياسية والدبلوماسية.

ولم تغفل جلسة المباحثات، المخاطر المحدقة بالعالم جراء التطرف والإرهاب والعنف، حيث شددت على مضاعفة جهود المجتمع الدولي ومساعيه، لتحقيق السلام والأمان والتعايش لدول المنطقة وشعوبها، وعلى الحاجة الملحة إلى مواجهة التطرف والعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة.

ونحن نعيش في عام التسامح، حيث تؤدي الإمارات دوراً رئيسياً في نشره في العالم كله، دون النظر للدين والعرق واللون، وتأتي اللقاءات التي تستضيفها الدولة، لتؤكد الريادة الإماراتية في هذا المجال؛ إذ لا تكاد تخلو جلسة مباحثات مع القادة، وحتى الاتصالات الهاتفية، من تأكيد ضرورة نشر التسامح وتحقيق العيش المشترك لجميع الناس، وفلسفة الإمارات في هذا، أنه في حال غرسه في الأجيال الناشئة وفي المناهج الدراسية، فإنه علاج ناجع لمواجهة المتطرفين والإرهابيين في أي مكان، مستقبلاً.

دبلوماسية الإمارات الهادئة والمدروسة التي نشأت عليها، حققت الكثير من النجاحات في العالم، وباتت تؤتي ثمارها، وتجسدت فيما حققته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجعل جواز السفر الإماراتي في المرتبة الأولى عالمياً، من ناحية السماح لحامله بدخول 176 دولة، دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، متفوقاً على كثير من دول العالم.

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