شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة البشير بالفساد والدفاع يطلب إطلاقه بكفالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

انعقدت أمس السبت بمقر معهد التدريب القضائي والقانوني بضاحية أركويت بالخرطوم، الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وسط حراسة أمنية مشددة. ويواجه البشير اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والعملة المحلية بما يتجاوز الرقم الذي حدده القانون والتي ضبطت داخل مسكنه.

واستمع قاضي المحكمة الصادق الأمين الفكي لشاهد الاتهام الأول وكيل النيابة، الذي أشار الى أنه باشر أمر التفتيش لسكن الرئيس السابق وعثر على عملات أجنبية منها 9 ملايين يورو و351 ألف دولار اضافة لعملة محلية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني، مبيناً انه باشر اجراءات التحري حتي تم تحويل الملف الى المحكمة.

كما استمعت المحكمة الى شاهد الاتهام الثاني، رائد في القوات المسلحة، والذي أشرف على إحصاء المبلغ محل الاتهام والتأكد منه الى جانب الاستماع الى شاهد الاتهام الثالث وهو موظف ببنك أم درمان الوطني وذكر أنه تم استدعاؤه من قبل مدير بنك أم درمان الوطني فرع القيادة العامة بحضور ضابط من القوات المسلحة وأوكل إليه مهمة احصاء المبلغ المضبوط وتأكد من صحة الأرقام التي ضبطت بسكن الرئيس السابق.

وخلال الجلسة، التي سمح خلالها بالتصوير لأول مرة، طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بإطلاق سراحه بالضمان ورهن قاضي المحكمة النظر في الطلب من خلال تقديمه له عبر مكتبه بالسلطة القضائية للنظر فيه.

وبعد انتهاء الجلسة، نقل البشير في موكب أمني شديد الحراسة إلى السجن، فيما

تظاهر العشرات المتظاهرين مطالبين بمحاكمته لدوره في النزاعات الدامية التي أدت إلى تقسيم البلاد وليس فقط بتهم الفساد، وردّد المشاركون «البشير قاتل».

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وقال محامي البشير، محمد الحسن الأمين في تصريحات لقناة «العربية»، إنهم التقوا بالبشير داخل سجن كوبر قبل هذه الجلسة وسيلتقون به قبل الجلسة المقبلة.

وقال الأمين إن المبلغ الذي عثر عليه بحوزة البشير جاء كمنحة وهو في إطار التعاون بين الرؤساء.

وأوضح أن الرئيس المعزول تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً معتبراً أن هذا المال لا يساوي أن يكون محل اتهام نسبة لمسؤوليات البشير الكبيرة وأن المبلغ تم الصرف منه في أوجه ضرورية متعلقة بالأمن القومي.

وأشار الى تقليص زيارة الأسرة ومنع إخوانه من الزيارة التي اقتصرت على زوجته فقط. وستواصل المحكمة عقد جلساتها السبت المقبل لسماع اثنين من شهود الاتهام ينتميان للقوات المسلحة.وعلى صعيد متصل، كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي في ندوة يوم الجمعة أن البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها 200 مؤسسة تتبع لها ميزانيتها تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة.

في جانب آخر، أكد السفير اسكوت غرايشون المبعوث السابق للإدارة الأمريكية للسودان، أن اللحظة التاريخية قد تحققت لإزاحة اسم السودان من قائمة الدول التي تصمها أمريكا برعاية الإرهاب الدولي، وأشار إلى قناعته بأن السودان قد استوفى شروط إزالته من تلك القائمة.ورأى غرايشون في مقابلة مع مجلة «سوداناو»، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما يكون لديها تقارير أمنية لم أطلع عليها، وأضاف «على الرغم من أنني أعتقد أن السودان قد استوفى جميع المعايير لإلغاء قرار الدولة الراعية للإرهاب، فإنه قرار حكومي».

وأكد أن الحكومة الجديدة إذا عملت مع المجتمع الدولي للحد من الإرهاب ولمنع السودان من أن يكون مأوى وحاضناً للإرهابيين مرة أخرى، وسعت لتوفير الأمن للسودانيين وأمنت على وجود نظام قضائي تعلو فيه سيادة القانون، فلا مناص للمجتمع الدولي إلا أن يرفع اسم السودان من تلك القائمة.

ورأى، أن أحد المحفزات لإتاحة الفرصة للسودان للاندماج في المجتمع الاقتصادي العالمي، هو كمية الثروات الضخمة التي يمتلكها وموارده البشرية التي يمكن أن تغنيه عن النفط.