الإمارات الأولى عربياً بمؤشر الخدمات الإلكترونية

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حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا»، حيث يعتبر هذا المؤشر أداة تسمح بقياس التقدم الحاصل على المستوى الوطني في إنجاز التحول نحو الخدمات الرقمية.

يهدف مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، وهو يسعى إلى ردم الفجوة التي تعانيها معظم المؤشرات الدولية، والمتمثلة في معرفة مدى تطور الخدمة، ومدى استخدامها ورضا المستخدمين عنها.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن الخدمة الذكية والمتطورة هي مفتاح سعادة المتعاملين، ونحن ننطلق من هذه القاعدة لتطوير خدماتنا الحكومية في دولة الإمارات استلهاماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي أكدت وتؤكد على محورية الإنسان باعتباره الهدف والغاية في مجمل عملية التحول الرقمي. ويأتي حصول الدولة على المركز الأول عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الرقمية نتيجة الجهود الكبيرة والجماعية التي بذلتها حكومة الإمارات نحو التحول الرقمي الكامل، فنحن نعمل كفريق واحد سواء في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، ولدينا آلية عمل موحدة تتمثل في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية والذي يهدف إلى تعزيز ريادة الدولة في الخدمات الحكومية المقدمة عبر كل القنوات المتاحة».

وقال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة: «إن هذا الإنجاز يأتي بعد عام فقط من إطلاق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بصفتها الجهة المسؤولة عن الحكومة الذكية وعملية التحول الرقمي لنموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية». وأضاف: «نموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية هو مرجع موحد للحكومة الإلكترونية/الرقمية في دولة الإمارات، يُسترشد به عند العمل على مختلف محاور التحول الرقمي، وهو يقيس القدرة على خلق حكومة ناضجة رقمياً والحفاظ على استدامتها. وقد أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نموذج نضج الحكومة الرقمية بهدف تحقيق المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية والذكية، والوصول إلى المركز الأول عالمياً، ونحن مستمرون في العمل المخلص والجاد لتحقيق أهدافنا الرئيسية، والوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية».

ويشير التقرير الصادر عن «الاسكوا» إلى تصدر الدولة كافة الركائز التي اعتمد عليها المؤشر، حيث بلغت نسبة توفر الخدمات في الدولة بحسب التقرير 90%، أما بالنسبة لوصول الخدمات للجمهور فقد أظهر التقرير وصولها إلى 80% من سكان الدولة.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات تتيح حوالي 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية للدولة، كما تتيح أكثر من 270 خدمة إجرائية على المستوى الاتحادي. وتعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تقييم النضج الرقمي للحكومات المحلية من خلال ستة محاور رئيسية تشمل القيادة، والاستراتيجية، والحوكمة، والتقنيات الناشئة، والتكنولوجيا، والتشريعات المنظمة.