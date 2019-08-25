محمد بن زايد يقلد رئيس وزراء الهند «وسام زايد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة «وسام زايد»، الذي منحه إياه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وقت سابق، ويعدّ أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول. تثميناً لدوره في دعم علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي، الذي يجمع البلدين الصديقين على الصعد كافة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، خلال مراسم التقليد، في قصر الوطن: إن منح رئيس وزراء الهند «وسام زايد»، نعبر من خلاله عن مدى تقديرنا واعتزازنا، بدوره المحوري، وجهوده في النقلة النوعية المهمة التي تشهدها علاقات الصداقة والتعاون، بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، في مختلف المجالات.

وأعرب سموّه عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة والتعاون الذي يجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، متمنياً للهند الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

فيما أعرب مودي عن شكره لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على منحه الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية ملهمة. متمنياً للعلاقات بين البلدين، مزيداً من النمو والتطور الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل.

وغرد مودي على تويتر: أنا أشعر بالتواضع للحصول على «وسام زايد»، وهذه الجائزة ليست لفرد بل هي جائزة لروح الثقافة الهندية وأكرسها لمهارات وقدرات 1.3 مليار هندي، أشكر حكومة دولة الإمارات على هذا الشرف.

وأضاف: كان لقائي مع صاحب السمو ولي عهد أبوظبي ممتازاً. تحدثنا عن مواضيع متعددة بما فيها سبل تحسين العلاقات التجارية والثقافية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. وإن التزامه الشخصي بعلاقات ثنائية وطيدة قوي للغاية.

وشهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، ومودي، إطلاق بريد الإمارات، طابعاً بريدياً تذكارياً خاصاً، بمناسبة مرور 150 عاماً على مولد المهاتما غاندي، تخليداً لذكرى هذه الشخصية التي تعدّ رمزاً للاستقلال والصمود والتسامح، والتعايش والسلام، للشعب الهندي وشعوب العالم أجمع.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، بهذه المناسبة «إن الرموز الوطنية والإنسانية، مثل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والمهاتما غاندي، تبقى خالدة في ذاكرة شعوبها وشعوب العالم. حيث يمثل الشيخ زايد والمهاتما غاندي، نموذجين مضيئين في تاريخ العالم، بمجال العمل من أجل السلام، والتسامح والتعايش بين البشر.

وقدم رئيس وزراء الهند، شكره إلى دولة الإمارات، على ما لقيه والوفد المرافق، من حفاوة الاستقبال، مثنياً على مبادرة إصدار الطابع.

حضر المراسم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

Advertisements

كما حضره من الجانب الهندي الوفد المرافق لرئيس الوزراء، أجيت دوفال، مستشار الأمن الوطني، وفيجاي كيشاف جوخالي، وزير الخارجية، ونفديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وعدد من المسؤولين في الحكومة الهندية.

كما حضر مراسم تقليد الوسام، عدد من رجال الأعمال في البلدين.