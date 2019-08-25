شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود ليفربول للفوز على أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك خلال لقاء الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتصدر المسابقة برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط، وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 41 عن طريق لاعبه جويل ماتيب، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الحصة الثانية من اللقاء من خلال ركلة جزاء بالدقيقة 49، ليعود محمد صلاح ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 59، واستطاع اليكس توريرا لاعب أرسنال أن يقلص الفارق للمدفعجية في الدقيقة 85.
وحقق تشيلسي انتصاراً مثيراً على نورويتش سيتي حيث تغلب عليه 3 - 2، كما شهدت أيضاً سقوط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام ضيفه كريستال بالاس 1 - 2 وفوز ويستهام على واتفورد 3 - 1 وساوثهامبتون على برايتون 2 - صفر وليستر سيتي على شيفيلد يونايتد 2 - 1.
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