محمد بن زايد: بقيادة خليفة حريصون على تعزيز علاقاتنا مع الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلسة مباحثات رسمية مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، تركزت في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ورحب سموّه في بداية الجلسة التي عقدت، أمس في قصر الوطن، بزيارة رئيس وزراء الهند إلى الدولة، التي تأتي في إطار الاهتمام المتبادل بدفع العلاقات ومسارات التعاون، في المجالات كافة؛ لتحقيق رؤية البلدين وتطلعاتهما المستقبلية.كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين البلدين، وما يشهده من تطور ونمو متواصل في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والطاقة، وسبل تنميته، وتنويع مقوماته، خاصة في القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية والبناء والتقدم، إضافة إلى إمكانات الاستفادة من البيئة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوافر لدى البلدين.

كما تطرق سموّه، ومودي إلى تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أن العلاقات التي تربط دولة الإمارات ودولة الهند الصديقة، تقوم على التفاهم والمصالح والقيم المشتركة، وتستند إلى إرث تاريخي يمتد إلى مئات السنين، وإرادة سياسية يجسدها حرص قيادتي البلدين، على دفع العلاقات بينهما إلى الأمام باستمرار، واستثمار ما يتوافر لها من إمكانات التطور والنماء.

وأضاف سموّه: إن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على العمل المشترك مع جمهورية الهند؛ لتعزيز علاقاتهما من ناحية، وتبادل وجهات النظر في القضايا والتحديات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى، خاصة ما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي في آسيا والخليج العربي.

وأشار سموّه، إلى الاهتمام المشترك لكلّ منهما، بالأمن في منطقة الخليج العربي، مشدداً على الموقف الإماراتي الثابت بشأن ضرورة ضمان حرية الملاحة وسلامتها، في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى للعالم كله.

وأكد سموّه، أن الإمارات تدعم كل ما من شأنه ضمان السلام في شبه القارة الهندية؛ بما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى الأمن في آسيا والعالم، وما يربطها بدولة الإمارات، من علاقات وثيقة سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها. مشيراً إلى السياسة الإماراتية الثابتة في العمل؛ من أجل الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، والدعوة إلى تسوية المشكلات عبر الحوار والتفاهم والوسائل السياسية والدبلوماسية.

فيما أعرب رئيس وزراء الهند، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، ولقائه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد. مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع دولة الإمارات، بما يضمن مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين على مختلف الصعد.

وشدد الجانبان، في ختام مباحثاتهما، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك في المجالات كافة، بما يعزز الشراكات الثنائية التي تخدم عملية التنمية والتقدم والازدهار في البلدين.

كما أكد سموّه ورئيس وزراء الهند، أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي ومساعيه؛ لتحقيق السلام والأمان والتعايش المشترك لدول المنطقة وشعوبها. مشددين على الحاجة الملحة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة.

ودون رئيس وزراء الهند، كلمة في سجل كبار الزوار الخاص بقصر الوطن، أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات. متمنياً لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مزيداً من النمو والتطور، بما يخدم المصالح المشتركة.

وقد أقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، مأدبة غداء رسمية؛ تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق، حضرها كبار رجال الأعمال في البلدين.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، استقبل، أمس، في قصر الوطن، ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية؛ حيث اصطحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، الضيف إلى منصة الشرف، وعزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية الهند. فيما أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة؛ ترحيباً بزيارة مودي.

وصافح رئيس وزراء جمهورية الهند، كبار مستقبليه، من سموّ الشيوخ والوزراء،

وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة. فيما صافح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، الوزراء وكبار المسؤولين في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الهندي.

حضر اللقاء والاستقبال، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

كما حضره من الجانب الهندي الوفد المرافق لرئيس الوزراء، أجيت دوفال، مستشار الأمن الوطني، وفيجاي كيشاف جوخالي، وزير الخارجية، ونفديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة الهندية.

وقد غادر ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، البلاد أمس، في ختام زيارة رسمية للدولة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الوداع خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند. (وام)