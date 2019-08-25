شكرا لقرائتكم خبر عن «CNN»: لماذا يختار رونالدو وبوجبا وصلاح التدريب في دبي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نشر موقع« CNN» الأمريكي تقريراً عن مدينة دبي يتعلق بتردد نجوم الرياضة عليها من مختلف بقاع العالم بحثاً عن استعادة اللياقة وشحن الطاقة ورد فيه: بعد مشوار منتخب مصر المخيب للآمال في بطولة كأس أمم إفريقيا، ذهب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لاستعادة حيويته في دبي، جرب أفضل لاعب في إفريقيا مأكولات المطاعم ذات الخمس نجوم واسترخى على شواطئها وحافظ على لياقته بتمرينات خفيفة في مجمع ند الشبا الرياضي (ناس).
هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها صلاح هذا المجمع بل إنها ليست المرة الأولى له هذا العام فنجم ليفربول حضر معسكر يناير في دبي كما فعل مانشستر يونايتد في العام السابق. وتابع التقرير: «فريق أرسنال الإنجليزي كان ضيفاً في مارس الماضي ليضيف اسمه على قائمة الأندية التي تجد ملاذا هانئا في دبي مثل ريال مدريد وميلان ودورتموند واليوفنتوس. بل إن نجم اليوفي البرتغالي كريستيانو رونالدو يمضي فترة أعياد رأس السنة فيها. سحر دبي لا حدود له بالنسبة لنجوم المستديرة بل حتى نجوم الرياضات الأخرى مثل منتخب أستراليا للكريكيت والسباح الأمريكي مايكل فيليبس وبطل الملاكمة حبيب نور محمدوف ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي التقط صورة سيلفي مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.
وتساءل التقرير «لكن لماذا؟» وأجاب: «يبحثون عن الأفضل» وتابع: مجمع (ناس) يقع بالقرب من أغلى ميادين سباقات الخيول في العالم وصمم ليكون واحداً من الأفضل في العالم. ويعلق روبرت وادسورث المدير الرياضي ل «ناس»: «نهدف لنكون وجهة النخبة في العالم. تعليقات النجوم على مرافق المجمع لا حصر لها لكننا لن نذكر أسماء». بعض الزبائن كانوا سعداء ليتطوعوا بالتعليق مثل نجم التنس الصربي ديوكوفيتش الذي كتب رسالة شكر على حسابه في تويتر ل «السماح لي بالتمرن في أفضل مجمع رياضي في العالم».
يمتد موقع المجمع على مساحة كبيرة تضم مرافق داخلية وأخرى خارجية بالإضافة إلى ملعبي كرة قدم وميدان لألعاب القوى وصالات داخلية لرياضة البادمنتون والطائرة وكرة الصالات والفنون القتالية. ويضم المجمع أيضاً مرافق لنشاطات متنوعة مثل غرف الكريوثيرابي (التعافي بالبرد) المخصصة لإزالة آثار التمرينات المجهدة وحوض سباحة للعلاج بالمياه بالإضافة إلى مختبر علوم رياضية وفرق طبية للدعم والاستشارة.
ويعلق ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام في مجلس دبي الرياضي: «مجمع ند الشبا الرياضي مشروع متطور وينمو كل أسبوع وكل شهر وكل عام».
يجد كل زبون ما يريده في المجمع كما حدث مع مامادو ساخو مدافع كريستال بالاس الذي استفاد من جهاز المشي المقاوم للجاذبية ويعلق وادسورث: «المجمع يقدم معسكرات تدريبية سواء قبل الموسم أو في منتصفه ويساعد على التعافي من الإصابات ونستضيف هنا فرقا من أوروبا أثناء العطلة الشتوية علاوة على فرق من آسيا للفترة من نوفمبر وحتى فبراير ضمن استعداداتها للموسم الجديد». يمكن للفرق أيضا أن تستعد لبطولات كبرى كما فعل منتخب أستراليا للكريكيت قبل أن يحلق لإنجلترا ليلعب في كأس العالم وبطولة «ذا آشيز». والى جانب الخدمات، يرى وادسورث أن أهم ميزة في المجمع أنه يوفر الخصوصية لزبائنه بعيداً عن وسائل الإعلام وضجيج المشجعين.
طموحات أكبر في المستقبل
تقرير «سي أن أن» أكد على أن طموحات دبي الأكبر للمستقبل وكتب: «تطوير العلاقات مع نجوم الرياضة العالمية يرافقه تطور في سعة المشاركة والبنية التحتية في دبي، فقد افتتحت الإمارة ملعب كوكا كولا بسعة 17 ألف متفرج لاستضافة مباريات كرة القدم والسلة وهوكي الجليد ،ودبي أيضاً طورت مرافقها القائمة مثل ملعب آل مكتوم لبطولة كاس آسيا 2019 . ويعلق أمان آل رحمة: هناك الكثير من المشاريع الرياضية قيد الدراسة مثل ملاعب جولف في الصحراء ومضمار جديد للدراجات الهوائية،ويتطلع مجلس دبي الرياضي لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الرياضة كي تكون دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً بدنياً في العالم. ويضيف آل رحمة: «لهذا تجد في تقويم دبي الرياضي السنوي الكثير من الأحداث الرياضية المجتمعية إلى جانب المؤاتمرت الرياضية التي تستضيف النخبة من حول العالم.
قيمة تجارية ومنافع متبادلة
تحدث تقرير «سي أن أن» عن القيمة التجارية لمجمع «ناس»، وكتب: «التواجد الدائم لنجوم الرياضة في مجمع «ناس»؛ يجلب فوائد للمضيفين والزوار، ويعلق البروفيسور سيمون شادويك خبير التجارة في الرياضة بجامعة سالفورد الإنجليزية: «تستغل العديد من دول الخليج الطقس الدافئ فيها؛ لإقامة معسكرات تدريبية كجزء من استراتيجية التطور الرياضي. وكرّست دبي نفسها وجهة صحية وتدريبية؛ لتجذب استثمارات بعيدة الأمد». وأشار تقرير «ديلوات 2015» إلى الفوائد التي ترفع نسبة السياحة لدبي وورد في التقرير: «استخدام دبي كوجهة دافئة في أشهر الشتاء صار شيئاً معروفاً للفرق الكروية، وهذا يعني أن دبي ستكون بمرور الأيام الوجهة الأولى لكبار الأندية، ما ينجم عنها فرص تدريبية، تجذب محبي الرياضة بأعداد كبيرة». ويعتقد شادويك أن تردد نجوم الرياضة على دبي؛ يعزز شهرتهم أيضاً.
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