شكرا لقرائتكم خبر عن الاطاحة بمروج مُخدرات تجاوز نقطة تفتيش بمهد الذهب مُحاولاً الهرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب من الاطاحة بمتهم يقوم بترويج الخمور. وتجاوز المتهم نقطة التفتيش أثناء عبوره منها محاولا الهرب بمركبته المحملة بمواد ممنوعة، إلا أن فرق الدوريات الأمنية تمكنت من الاطاحة بالمتهم ، حيث باشرت الفرق متابعة المتهم تحت اشراف مدير شرطة المهد العميد نياف الحربي ، لتتمكن من إيقاف المركبة الهاربة بمركز الهرارة ، حيث تم العثور على عبوات مسكرة مجهزة للبيع ، وبلغ عدد العبوات التي تم التحفظ عليها 17 عبوة ، فيما تم ضبط قائد المركبة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاطاحة بمروج مُخدرات تجاوز نقطة تفتيش بمهد الذهب مُحاولاً الهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.