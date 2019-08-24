شاهد .. بتال .. أصغر مصوّر في سوق عكاظ #العوده_الي_المدارس

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي

اختطف الطفل بتال الجعيد اهتمام زوار سوق عكاظ كأصغر مصور لم يتجاوز عمره ( ٩ ) سنوات، وحرص الزوار للتحدث إليه لشغفه بالصور طالبين منه تصوير لحظاتهم الحيّه أثناء جولاتهم بالسوق.

وقال عدد من الزوار إن حرصهم على الإلتقاء والتحدث إلى أصغر مصور أصبح ملمح يومي في جنبات السوق.

Advertisements

وقال بتال إنه وثّق مايصل ٢٠٠٠ صورة منذ انطلاقة فعاليات سوق عكاظ في بداية اغسطس وهي متنوعة ومتعددة الأغراض سيّما وأن نسخة عكاظ هذا العام أثارت كاميرات المصورين بوجود ١١ جناحاً للدول العربية والأسواق التاريخة في النحاسيات والفضيات والمنسوجات وأسواق السدو والتحف والهدايا ومايعرض من مشاهد يومية في جادة السوق لشعراء المعلقات.

لافتا إلى أنه منذ رمضان الماضي وفكرة الذهاب الى سوق عكاظ تراوده عن كثب واصر على والده لشراء الكاميرا كهدية النجاح من المدرسة.