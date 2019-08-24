3 علامات تحذرك من الإصابة بالسرطان.. لا تتجاهلها

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعراض تحذيرية خطيرة مؤشر لإصابتك بالسرطان يجب عليك عدم إغفالها وتحدث بعض الأعراض في كثير من الأحيان مع أنواع مختلفة من السرطان وأنواع أخرى من السرطان قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق حتى في حالة حرجة ومتقدمة للغاية ، وبالتالي فإن فحص السرطان وتقييم المخاطر أمر حيوي للوقاية من السرطان والعلاج المبكر.



من بين أكثر أعراض السرطان شيوعًا التي لم تكونى على دراية بها وقد تكون فى الوقت نفسه مؤشر لأمراض أخرى إليك أبرزها يقدمها موقع "inminutes.com".

- التعب المستمر ..

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التعب المستمر هو أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بالعديد من أنواع السرطان المختلفة خاصة تلك المرتبطة بالجهاز الهضمي ، وعادة ما يحدث في المراحل المتقدمة من الأمراض ، ولكن يمكن أن يحدث في المراحل المبكرة أيضًا.

- فقدان الوزن غير المبرر .

يمكن أن يكون علامة تحذير لكثير من الأمراض بما في ذلك السرطان ، يمكن أن يحدث أعراض مع أو بدون أي تغيير في الشهية ، وفقدان الوزن دون محاولة هو علامة تحتاج لزيارة طبيبك، حيث إنه علامة على الإصابة بالسرطان ، وفقدان الوزن بشكل غير مقصود هو أيضًا علامة على العديد من الأمراض الأخرى.

- الإصابة بالحمى

في حين أن الحمى هي علامة على العديد من الأمراض إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا للسرطان خاصة الأنواع التي تصيب الدم مثل سرطان الدم والورم اللمفاوي، ولكنها أيضًا علامة على وجود أنواع أخرى من السرطان قد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.