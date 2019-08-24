سماع دوي انفجارات جنوب العاصمة السورية دمشق والدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" في خبر مقتضب، أن مضادات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأضافت الوكالة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو التابع له شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق.

يتبع...