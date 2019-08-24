دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لم يمض أكثر من أربعة أعوام على وجوده في منصبه، أعلن الاسترالي Dion Weisler المدير التنفيذي لشركة HP عن استقالته لأسباب تتعلق بصحة عائلته، وسيحلّ محله المخضرم Enrique Lores.

عمل Lores في HP منذ 30 عاماً، ويرأس حالياً قطاع الطابعات وحلول الأعمال والتصوير، وسيستلم مهامه كمدير تنفيذي للشركة في الأول من نوفمبر المقبل.

وسيبقى مساعداً في المرحلة الانتقالية حتى يناير 2020، وسيحتفظ بمقعده في مجلس الإدارة حتى اجتماع المساهمين القادم في الربيع المقبل.

انضم Lores إلى HP كمهندس متدرب، وتدرج في المناصب لاحقاً لتزيد صلاحياته حيث كان له دوراً في الاستحواذ على قطاع الطابعات من سامسونج بمليار دولار، وكذلك طرح شركة HP في البورصة كشركتين مساهمتين.

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وكانت قد بلغت إيرادات HP عن الربع الأخير 14.60 مليار دولار وهو أقل من توقعات المحللين نظراً لتراجع مبيعات قطاع الطابعات.

يذكر أن شركة HP العريقة المعروفة انقسمت في عام 2015 إلى شركتين، الأولى تبيع الحواسب، والثانية تبيع المخدمات وحلول التخزين والخدمات للشركات.

التدوينة استقالة الرئيس التنفيذي لشركة HP ظهرت أولاً على عالم التقنية.