مصر تقرر إغلاق معبر رفح لمدة 3 أيام

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قررت السلطات المصرية، السبت، إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة لمدة 3 أيام بدءا من غد الأحد دون إبداء أي أسباب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس) تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقالت الداخلية إن "معبر رفح البري سيكون مغلقا أمام حركة المسافرين في الاتجاهين لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم، وذلك حسبما أبُلغنا به من قبل الجانب المصري".

ولم يذكر البيان تفاصيل حول أسباب الإغلاق، فيما لم يصدر إعلان من الجانب المصري بهذا الصدد حتى الساعة 19:15 ت.غ.

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