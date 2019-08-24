إطلاق سراح أردني احتجزه مجهولون بسوريا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الأردن، السبت، إطلاق سراح مواطن احتجزه مجهولون في سوريا وانقطع الاتصال به في الـ12 من الشهر الجاري.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ونقل البيان عن متحدث الخارجية الأردنية سفيان القضاة قوله: "تم هذا اليوم إطلاق سراح مواطن أردني (لم يذكر اسمه) كان قد احتجز من قبل أشخاص مجهولين داخل الأراضي السورية".

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وأضاف: "بجهود مشتركة بين الوزارة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة المختصة تم اطلاق سراح المواطن الأردني الذي كان قد انقطع الاتصال به مع أهله منذ 12 أغسطس/آب الشهر الجاري".

وأوضح القضاة أن ذوي المختطف أبلغوا الوزارة عن اختطافه في الـ13 من الشهر الجاري، مضيفا: "تم بحمد الله اليوم تأمين عودته إلى ذويه".

ولم يذكر بيان الخارجية الأردنية ملابسات إطلاق سراح مواطنها في سوريا، أو الجهات الخاطفة.

وحسب إعلام محلي، فإن عشرات الأردنيين معتقلون لدى سلطات النظام السوري، دون الإفصاح عن الاتهامات الموجهة لهم، ومحكومياتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.