الجزائر /عبد الرزاق بن عبد الله
أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، السبت، مدير الشرطة عبد القادر بوهدبة، بشكل مفاجىء بعد 7 أشهر من تعيينه في المنصب.
ونقل التلفزيون الرسمي أن بن صالح أصدر قرارا بإنهاء مهام عبد القادر بوهدبة بصفته مديرا للأمن الوطني (شرطة) وعين مكانه خليفة أونيسي وهو أحد قيادات الشرطة.
ولم يذكر المصدر سبب القرار المفاجئ بتنحية بوهدبة الذي عين في المنصب شهر فبراير/شباط الماضي من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلفا للعقيد مصطفى لهبيري.
وجاء تعيين بوهدبة قائدا للشرطة قبل أيام على اندلاع انتفاضة شعبية في 22 فبراير /شباط الماضي أطاحت مطلع أبريل/نيسان ببوتفليقة، وهي لا تزال متواصلة حتى الآن مطالبة برحيل رموز النظام السابق.
وخليفة أونيسي مدير الشرطة الجديد هو أحد أبرز قيادات الشرطة في الجزائر وشغل سابقا عدة مناصب فيها أهمها مدير شرطة الحدود.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. إقالة مفاجئة لمدير الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.