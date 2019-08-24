مودي بالبحرين.. في أول زيارة لرئيس وزراء هندي

المنامة/ الخليج 365

وصل رئيس وزراء الهند ناريندار مودي، السبت، إلى البحرين، في زيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رؤساء وزراء نيودلهي إلى المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن مودي وصل البلاد في زيارة تستغرق يومين، وكان في استقباله نظيره البحريني خليفة بن سلمان.

وأجرى بن سلمان ومودي، محادثات اتفقا خلالها على "أهمية توطيد علاقات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".

وشددا على "أهمية تعزيز اللقاءات السياسية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدفاع والتعليم العالي، والعلاقات التجارية والاقتصادية، والاستثمارات المشتركة، وتنمية الروابط الشعبية".

وأشار بن سلمان إلى أن "البلدين يمتلكان المقومات والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية لمسار التعاون المتميز بينهما".

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وتأتي زيارة مودي للإمارات والبحرين في وقت تتعرض فيه حكومته لانتقادات عالمية واسعة، على خلفية تعاملها مع ملف إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع الجارة باكستان.

من جانبه، أكد رئيس وزراء الهند أن "زيارته إلى البحرين تعد فرصة هامة لبحث سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون".

ووجه دعوة لنظيره البحريني لزيارة الهند.

وشهد المسؤولان تبادل مذكرة تفاهم بين البلدين وإعلان نوايا في عدد من المجالات، بينها برنامج التبادل الثقافي، ومجال تكنولوجيا الفضاء، وإعلان نوايا حول انضمام البحرين للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وفي وقت سابق السبت، التقى مودي خلال زيارته الإمارات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وبحثا قضايا إقليمية ودولية، وفق وكالة الأنباء الإمارتية.

كما قلدت الإمارات، مودي "وسام زايد" أرفع وسام مدني في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.