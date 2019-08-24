الأحوال_المدنية: 4 ضوابط لتسجيل الأسماء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت «الأحوال المدنية»، اليوم السبت، عن 4 ضوابط، لتسجيل الأسماء الجديدة لديها.

ونشرت «الأحوال المدنية»، عبر صفحتها الرسمية على «توتير»، إنفوجراف، قالت فيه: ليكون الاسم نظاميًا، يجب أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تُسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم، مثل: الشريف، والسيد، والحاج، ونحوهما.

Advertisements

وفي تحذير لها، أوضحت: لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، مضيفة: لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.

وتابعت الأحوال المدنية: يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل عبد الرسول، عبد اللات ونحوها.