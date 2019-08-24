الأحوال_المدنية: 4 ضوابط لتسجيل الأسماء

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت «الأحوال المدنية»، اليوم السبت، عن 4 ضوابط، لتسجيل الأسماء الجديدة لديها.
ونشرت «الأحوال المدنية»، عبر صفحتها الرسمية على «توتير»، إنفوجراف، قالت فيه: ليكون الاسم نظاميًا، يجب أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تُسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم، مثل: الشريف، والسيد، والحاج، ونحوهما.
وفي تحذير لها، أوضحت: لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، مضيفة: لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.
وتابعت الأحوال المدنية: يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل عبد الرسول، عبد اللات ونحوها.
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