ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة تستقبل جمعية إنسان لرعاية الأيتام في منطقة الرياض

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أفنان المالكي
استقبلت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة مساء يوم أمس جمعية إنسان لرعاية الأيتام في منطقة الرياض والتي تزور منطقة عسير حالياً بقيادة الأستاذ عبدالله البقمي ، كان في استقبال الجمعية المدير التنفيذي لشركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات الأستاذ محمد بالفقية ومدير المركز الإعلامي للفعاليات الأستاذ سعيد بن محيا .
فيما قدمت الشركة للأيتام جولة على حديقة أبها الجديدة وتناول المشروبات الساخنة و الباردة والاستمتاع مع الزوار داخل الحديقة .
وتم فتح مدينة الملاهي والألعاب لهم والاستمتاع بأوقات المرح والترفية في بعض الألعاب الترفيهية.
حيث أخذت الصور التذكارية لهم في حديقة أبها الجديدة وقدم قائد حملة جمعية إنسان لرعاية الأيتام الأستاذ عبدالله البقمي شكره وتقديره بإسم الجمعية لشركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة على ما قدم للأيتام من إستقبال متميز .
وتجول الأيتام عبر العربات المعلقة التي إنطلقت من أمام حديقة أبها الجديدة إلى جبل أبو خيال والعودة لمشاهدة مدينة أبها بتنسيق الشركة السياحيةوشركة ليالي الخليج في مدينة أبها الجديدة.
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