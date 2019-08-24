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سامسونج تقدم شاشة جديدة لعشاق الألعاب

السبت 24 أغسطس 2019

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة سامسونج النقاب عن الشاشة SR75Q الجديدة خلال فعاليات معرض الألعاب Gamescom 2019 بمدينة كولن الألمانية.



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وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الجديدة تَعد عشاق ألعاب الفيديو بتجربة لعب رائعة، حيث تأتي الشاشة بقياس 32 بوصة وتتمتع بدقة وضوح QHD أي 1440×2560 بيكسل، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز.

ولتشغيل الألعاب بسلاسة وبسرعة تدعم الشاشة الجديدة أيضاً تقنية FreeSync من شركة AMD.

ولم تفصح سامسونغ عن موعد طرح أو سعر الشاشة الجديدة.