الأردن.. مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty لا إصابات في حادثة إطلاق النار. أرشيف

وأكد مصدر أمني لسكاي نيوز عربية أن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي"، مؤكدا عدم وجود إصابات.

ولم تتضح حتى الآن هوية "المجهولين" وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء القبض عليهم.

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وتتمتع البتراء بشهرة سياحية كبيرة بسبب أنقاض الصخور المنحوتة التي تركها الأنباط، وهي حضارة عربية قديمة ازدهرت قبل قرون من ظهور المسيح، وعاشت حتى انصهرت في الإمبراطورية الرومانية.

وكانت قوات الأمن أطلقت عملاية أمنية واسعة، العام الماضي، لملاحقة عناصر إرهابية في مدينة السلط غربي العاصمة عمان.