هواوي تكشف عن هاتفها الجديد لمنافسة سامسونج

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أكدت شركة ”هواوي”، اقتراب موعد طرح معالجها الجديد، والمرجح تسميته ”كيرن 990″، وذلك عبر حساب ”هواوي موبايل“ على موقع ”تويتر“.



واستخدمت الشركة في التغريدة وسم#HuaweiIFA2019 ، وهو يعكس نيتها لطرحه خلال فعاليات مؤتمر برلين للتقنيات الحديثة IFA 2019 والمرجح انطلاقه مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

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وأشارت الشركة في تغريدة سابقة، إلى أنها ستعقد مؤتمرًا لطرح معالجها الجديد في السادس من سبتمبر/أيلول، وهو اليوم الأول لمؤتمر برلين هذا العام.

ولم تكشف الشركة بعد عن أي مواصفات بشكل رسمي تخص معالجها المقبل، إلا أن العديد من التقارير أكدت قدومه بميزة دعم خدمات الجيل الخامس من شبكات الموبايل 5G بشكل أصيل عبر حمله لشريحة داخلية، بعكس الجيل الماضي ”كيرن 980“ الذي اعتمد على تشغيل خدمات 5G عبر شريحة ”هواوي“ المنفصلة Balong 5000 5G.

ومن المتوقع أن يأتي ”كيرن 990″، في إصدارين أحدهما يدعم 4G LTE والآخر يدعم 5G، وذلك عند قدومه على مستوى هواتف ”هواوي“ Mate 30، المنتظر أن يتم إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول، وأن تكون أول هواتف ”هواوي“ التي تعمل بمعالجها الجديد، والذي أكدت التقارير أنه سيكون أفضل من معالجات ”كوالكوم سناب دراجون“ 855 الأحدث و“سامسونغ“ Exynos 9825.

كما أنه من المنتظر أن يتم ترقية قدرة المعالج الجديد ليستطيع تزويد الهواتف التي ستعمل به بقدرة تسجيل فيديوهات بجودة 4 K بدقة 60 لقطة في الثانية الواحدة، أي ضعف وضوح الجيل الماضي والتي كانت 30 لقطة في الثانية فقط.