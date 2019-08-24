Advertisements
السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
أكدت شركة ”هواوي”، اقتراب موعد طرح معالجها الجديد، والمرجح تسميته ”كيرن 990″، وذلك عبر حساب ”هواوي موبايل“ على موقع ”تويتر“.
واستخدمت الشركة في التغريدة وسم#HuaweiIFA2019 ، وهو يعكس نيتها لطرحه خلال فعاليات مؤتمر برلين للتقنيات الحديثة IFA 2019 والمرجح انطلاقه مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشارت الشركة في تغريدة سابقة، إلى أنها ستعقد مؤتمرًا لطرح معالجها الجديد في السادس من سبتمبر/أيلول، وهو اليوم الأول لمؤتمر برلين هذا العام.
ولم تكشف الشركة بعد عن أي مواصفات بشكل رسمي تخص معالجها المقبل، إلا أن العديد من التقارير أكدت قدومه بميزة دعم خدمات الجيل الخامس من شبكات الموبايل 5G بشكل أصيل عبر حمله لشريحة داخلية، بعكس الجيل الماضي ”كيرن 980“ الذي اعتمد على تشغيل خدمات 5G عبر شريحة ”هواوي“ المنفصلة Balong 5000 5G.
ومن المتوقع أن يأتي ”كيرن 990″، في إصدارين أحدهما يدعم 4G LTE والآخر يدعم 5G، وذلك عند قدومه على مستوى هواتف ”هواوي“ Mate 30، المنتظر أن يتم إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول، وأن تكون أول هواتف ”هواوي“ التي تعمل بمعالجها الجديد، والذي أكدت التقارير أنه سيكون أفضل من معالجات ”كوالكوم سناب دراجون“ 855 الأحدث و“سامسونغ“ Exynos 9825.
كما أنه من المنتظر أن يتم ترقية قدرة المعالج الجديد ليستطيع تزويد الهواتف التي ستعمل به بقدرة تسجيل فيديوهات بجودة 4 K بدقة 60 لقطة في الثانية الواحدة، أي ضعف وضوح الجيل الماضي والتي كانت 30 لقطة في الثانية فقط.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر هواوي تكشف عن هاتفها الجديد لمنافسة سامسونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.