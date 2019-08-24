شكرا لقرائتكم توقيف مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 24 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 24 أغسطس 2019 / 19:21

أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية، على الطريق إلى باجة (شمال غرب)، بموجب مذكرة جلب صادرة بحقه، وذلك بعد شهر ونصف من توجيه التهمة إليه بتبييض أموال.



وفي وقت سابق اليوم السبت، منعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس قناة "نسمة" الخاصة التي أسسها القروي من تغطية الحملات الانتخابية. وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية بأن "تنفيذاً لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة 23 آب (أغسطس) على مستوى الطريق السيارة تونس باجة إيقاف المعني بالأمر".

وأضاف البيان أن القروي "امتثل للوحدات الأمنية التي تولت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني في المرناقية". وكان أسامة خليفي المسؤول في حزب القروي "قلب تونس" أعلن في وقت سابق توقيف المرشح، وقال: "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل قروي قبل أن يطلب منه عناصر من الشرطة باللباس المدني أن يرافقهم موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه". وأضاف: "كانت عملية خطف وليس عملية توقيف"، مشيرا إلى أن القروي كان عائداً إلى باجة حيث فتح مجدداً مكتباً لحزبه "قلب تونس".

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة أمس الجمعة نقلاً عن مصدر قضائي بأن مذكرة توقيف صدرت بحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتهمة "تبييض أموال". ونبيل وغازي القروي مستهدفان بتحقيق قضائي يجريه القطب القضائي والمالي منذ العام 2017، إثر قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" بتهمة التحايل الضريبي.

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ووجهت التهمة إلى القروي في 8 تموز (يوليو) بـ"تبييض الأموال" وتم تجميد ممتلكاته وأصوله ومنعه من السفر خارج البلاد الى اليوم. وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منع 3 مؤسسات اعلامية محلية بينها قناة نسمة من تغطية الحملات الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي لوكالة "فرانس برس" "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وهو يشمل إلى "نسمة" كلاً من تلفزيون "الزيتونة" وراديو "القرآن". وتتهم الهيئة قناة "نسمة بالتموقع من أجل التأثير على مفاصل الدولة".

وأثار اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم إلى حد أقر البرلمان في حزيران

(يونيو) تعديلاً للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة، ينصّ على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية. ولكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لم يوقع على تعديل القانون، تاركاً الباب مفتوحاً أمام القروي للمشاركة.