إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني الجزائري

وذكر بيان للرئاسة أنه تمت "إنهاء مهام عبد القادر قارة بوهدبة من منصب مدير عام للأمن الوطني، وتعيين مراقب الشرطة أونيسي خليفة مديرا عاما للأمن الوطني".

ولم يوضح البيان سبب الإقالة، إلا أنه جاء بعد مصرع 5 أشخاص خلال تدافع لحفل غنائي استقالت على أثره وزيرة الثقافة، مريم مرداسي.

للاشارة فإن عبد القادر قارة بوهدبة عين في هذا المنصب يوم 13 فيفري الفارط من قبل الرئيس المخلوع خلفا للعقيد مصطفى لهبيري.

هذا وشغل خليفة أونيسي عدة مناصب آخرها مدير شرطة الحدود، وحمل سنة 2011 رتبة مراقب شرطة، وهي أعلى رتبة في جهاز الأمن الوطني.

وقد راح ضحية تلك الحادثة 5 أشخاص لقوا حتفهم رفسا تحت الأرجل، من بينهم طفلة 13 سنة من عمرها، فيما أصيب العشرات بجروح.