أمستردام/ الخليج 365 شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للهجوم قوات النظام السوي بالأسحلة الكيميائية على الغوطة الشرقية بريف دمشق. وندد المتظاهرون في ميدان دام بأمستردام، باستمرار مجازر النظام على الشعب السوري. Advertisements وارتدى بعض المحتجون ألبسة للوقاية من المواد الكيميائية، للفت الأنظار إلى ضحايا مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية. وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بفرض الضغوط على النظام لوقف جرائمه ضد الشعب السوري. وفي 21 أغسطس/ آب 2013، قصف النظام السوري الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 مدني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمستردام.. وقفة احتجاجية في ذكرى مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.