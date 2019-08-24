اختتام فعاليات الفن التشكيلي بقرية “بن حمسان”

الخليج - سلمى القحطاني

أختتمت فعاليات الفن التشكيلي ليلة أمس الخميس بقرية بن حمسان التراثية بخميس مشيط بعنوان ( فنون متجددة) وذلك برعاية خاصة من صاحب المتحف الأستاذ ظافر بن حمسان الشهري.

إبتدأ الحفل بكلمه ترحيبية من بن حمسان تلاها شرح مفصل للقرية

حضر الحفل عدد من رجال الأعمال بعسير بالإضافة إلى إعلامي وإعلاميات المنطقة الجنوبية وفنانيها ، وحضر أيضآ وفد من الجالية البريطانية للتعرف على التراث وزيارة المعرض التشكيلي.

و تجول الحضور داخل القرية وتعرفوا على أسماء وطرق استخدام المقتنيات الأثرية فيه ، كما تجول الحضور أيضآ داخل معرض الفن التشكيلي وشراء مقتنياته من اللوحات الفنية.

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بعد ذلك ألقى الأستاذ محمد ابو ملحة كلمته التي اشاد فيها بجهود بن حمسان الشخصية لإبراز الفنانين من خلال إتاحة الفرصة لهم بعرض لوحاتهم ومجسماتهم الفنية تحت سقف القرية كدعم مجاني لهم .

وقبل نهاية الحفل كرم بن حمسان إعلامي وإعلاميات منطقة عسير وشكرهم على جهودهم الكريمة في إبراز معالم عسير التراثية والحضارية والأنشطة المجتمعية الفردية والمؤسسية ، و كرم كل المشاركين في المعرض التشكيلي من فناني وفنانات المنطقة معبرآ عن شكره لهم لتلبية دعوته ، وأختتم الحفل بمأدبة عشاء فاخرة قدمت للضيوف.