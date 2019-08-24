الأردن.. إطلاق نار على حافلة سياحية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد متحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم السبت، تعرض حافلة سياحية خالية من الركاب لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول في مدينة البتراء، جنوبي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في جمعية المرشدين السياحيين تأكيده أن إطلاق النار وقع على خلفية خلافات سابقة بين سلطة إقليم البتراء والمجتمع المحلي بشأن حافلة نقل المرشدين السياحيين المملوكة للسلطة، والتي يريد عدد من أبناء المنطقة أن تكون تابعة لهم حتى يستفيدوا من إيراداتها.

وأضاف المصدر أن هذا الاعتداء ليس الأول على الحافلة، حيث أوقفها أبناء المنطقة عدة مرات، واعتدوا على من بداخلها لفظيًّا، لكن هذه أول مرة تتعرض فيها لاعتداء مسلح.

وأوضح أن الحافلة المستهدفة تعمل على نقل المرشدين السياحيين من مركز المدينة في وادي موسى إلى البتراء.