التعليم: إلغاء نظام التقويم المستمر

صحيفة الخليج الالكترونية

أشاد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بمستوى طلاب المملكة، داعيًا إلى توفير ما يستحقونه من دعم واهتمام.

وقال الوزير: في مدارسنا مبدعون وموهوبون ومتميزون حقهم أن نوليهم العناية التي يستحقونها عبر تحفيزهم وتكريمهم فهم قادة الغد.

وأضاف وزير التعليم: لن ننتظر أكثر مما مضى؛ فالوقت لا يسعفنا أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير، ولن نقبل بأنصاف الحلول فلا قيمة لأي جهد نبذله إذا لم ينعكس على الأداء داخل الصف ويظهر في نواتج التعلم.

وتابع آل الشيخ: نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم؛ فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولم نحقق المأمول ونواكب التطلعات.

وأشار إلى أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير، لافتًا إلى أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة ترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءًا من خطط العمل في الوزارة.

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وأضاف أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءًا من الصف الرابع؛ لأن ما هو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم، وستوجه مهام الإشراف إلى ما يخدم نواتج التعلم.

ونوه آل الشيخ بأن المرأة هي نصف المجتمع وفي التعليم تحديدًا هي شريك أول في صناعة التعليم وتطويره وتمكينها قادم في كافة المستويات.

وأكد الوزير أن المجلس الاستشاري للمعلمين خطوة ممتازة تحتاج إلى المزيد من التمكين والدعم ليقوم بدوره المأمول منه في تطوير أداء المعلم.

وختم الوزير بقوله: نحن نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة، أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقررات الدراسية واستكمال البنية التحتية للمدارس.