ولي عهد أبوظبي يقلد رئيس وزراء الهند وسام زايد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وسام زايد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول

قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وسام زايد، تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وسيشهد مودي إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عاما على مولد المهاتما غاندي، وفق ما جاء في تغريدة على حساب الشيخ محمد بن زايد في تويتر.

ويعد وسام زايد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول. وقد تم الإعلان عن منح مودي الوسام في أبريل الماضي وذلك في تغريدة للشيخ محمد بن زايد.

ووضع ولي عهد أبوظبي الميدالية الذهبية حول رقبة مودي أمام عدسات الصحفيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال الشيخ محمد بن زايد لمودي أثناء التقاط صور لهما: "أنت تستحق ذلك".

وجاء في تغريدة سابقة على حساب الشيخ محمد بن زايد في تويتر: "تجمعنا بالهند روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية شاملة، عززها الدور المحوري لصديقي العزيز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي منحها دفعة كبيرة".

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وأكد رئيس الوزراء الهندى أن "العلاقات بين الإمارات والهند في أفضل حالاتها على الإطلاق، وأن بلاده تجد في الإمارات العربية المتحدة شريكا مهما لتحقيق حلمها الطموح في الوصول بحجم اقتصاد يربو على 5 تريليونات دولار، من خلال شراكة متبادلة المنفعة".

وقال مودي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بمناسبة زيارته للدولة التي تستغرق يومين: "لقد شرعت الهند في هذا الطريق الطموح، وهو قابل للتحقيق بحلول 2024-2025".

وأضاف: "نحن نستهدف استثمارات بقيمة 1.7 تريليون دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة، ولتحقيق هذه الرؤية، تعمل الحكومة على تشجيع التدفقات الاستثمارية من المصادر المحلية والخارجية".

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري لبلاده بحوالي 60 مليار دولار في 2018-2019، وإن العديد من شركاتنا تستثمر هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.