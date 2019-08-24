دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقدم هاتف Mate 30 بتقنية جديدة للتعرف على الوجه ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت تسريبات مصورة تؤكد على أن العملاق الصيني هواوي تقدم هاتف Mate 30 هذا العام بتقنية جديدة للتعرف على الوجه، والتي تأتي في النتوء العلوي للشاشة.

ركزت التسريبات السابقة على إصدار هواوي المميز Mate 30 Pro، بينما تأتي التسريبات المصورة التي نشرت على Weibo اليوم، لتقدم تفاصيل هامة حول هاتف Mate 30 الذي يأتي بتقنية جديدة للتعرف على الوجه.

وتكشف الصور التي تم تسريبها حديثاً عن تكوينات اللوحة الأمامية لهاتف Mate 30، الذي يضم نتوء بحجم أكبر من الإصدار السابق Mate 20، حيث من المقرر أن يضم هذا النتوء اثنان من مستشعرات الكاميرة الأمامية، ومن المقرر أن يدعم كلا المستشعرين تقنية التعرف على الوجه، كما تدعم المستشعرات آداء أفضل في تصوير السيلفي.

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يذكر أن هواتف Mate 30 Pro وMate 30 تنطلق بمجموعة من التحسنيات الجديدة من بينها رقاقة معالج Kirin 990، وترقية في قدرة البطارية، حيث يضم هاتف Mate 30 بطارية بسعة 4200 mAh، بينما يضم هاتف Mate 30 Pro بطارية بقدرة 4500 mAh، أيضاً يتميز هاتف Mate 30 بدقة عرض Full HD بلس، بينما ينطلق هاتف Mate 30 Pro بدقة عرض Quad HD بلس، لذا من المتوقع أن يستمر الشحن حتى 6 ساعات من الإستخدام المكثف.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقدم هاتف Mate 30 بتقنية جديدة للتعرف على الوجه ظهر على التقنية بلا حدود.