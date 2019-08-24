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© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وكانت قوات اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة في الجيش اليمني استكملت، صباح اليوم، السيطرة على مدينة عتق ومرافقها الحكومية بالإضافة إلى مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في المدينة، بعد تأمين نقطة الكهرباء "الكريبية" ومفرق الجابية، كما سيطرت على معسكري العلم والشهداء في ضواحي المدينة، وتقدمت في الطريق الدولي الرابط بين عتق والعبر واستعادت نقاطاً عسكرية في منطقة نوخان وجوارها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الانتقالي الجنوبي" يدفع بتعزيزات إلى شبوة لاستعادة معسكرات من الجيش اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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