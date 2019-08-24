قطر تخسر صدارة أكبر مصدّر للغاز.. لطمة موجعة بعد عام وهذه الدولة تزيحها

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن قطر ستخسر لقبها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام المقبل؛ فيما تعمل أستراليا على زيادة الإنتاج بمجموعة من مشروعات التصدير بمليارات الدولارات.

وقالت الحكومة الأسترالية في تقرير: إن أستراليا وقطر واصلتا التدافع من أجل لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار أول 5 أشهر من عام 2019، وصدّرت أستراليا كميات غاز مسال أكبر من قطر في نوفمبر 2018 وأبريل 2019.

لكن الآن، تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن أستراليا في طريقها لتصدير الغاز المسال بشكل مستمر أكثر من قطر؛ إذ زادت مشروعات مثل ويتستون وبريليود إنتاجها؛ إذ أرسلت "بريليود"، وهي منشأة شل للغاز الطبيعي المسال العائمة الواقعة شمال شرق بروم في غرب أستراليا، أول شحناتها للزبائن في آسيا يونيو الماضي.

ووفق "الألمانية"؛ أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن أستراليا تخطّت قطر في قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال؛ حيث دفعت المرافق الجديدة الطاقة التصديرية لأستراليا من 2.6 مليار قدم مكعب لليوم في 2011، إلى أكثر من 11.4 مليار قدم مكعب في اليوم عام 2019، وتعد هذه البيانات بمثابة لطمة موجعة ومدوية تَلَقّتها قطر.

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