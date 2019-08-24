المنطقة الآمنة بسوريا.. مركز العمليات التركي الأمريكي يبدأ عمله

إزمير/ الخليج 365

تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار:

- مركز العمليات المشتركة بدأ العمل بطاقة كاملة، وبدأ تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيًا

- أولى الطلعات المشتركة للمروحيات تجري السبت، وشرعنا بتدمير مواقع وتحصينات الإرهابيين

- سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع في حال أي هجوم ضد نقاط مراقبتنا أو وجودنا في إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة، بالعمل بطاقة كاملة وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيًا لإقامة منطقة آمنة بسوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكار، خلال جولة تفقدية للوحدات العسكرية بولاية إزمير غربي تركيا، السبت.

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وأضاف أكار أن أولى الطلعات المشتركة للمروحيات (مع الجانب الأمريكي) تجري اليوم (السبت)، كما تم البدء بتدمير مواقع وتحصينات الإرهابيين، شمال شرقي سوريا.

وحول نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، قال أكار: "سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع حتى النهاية، في حال أي هجوم ضد نقاط مراقبتنا أو وجودنا في إدلب".

من ناحية أخرى، كشف أكار عن تحييد 654 إرهابيا في العمليات التركية ضد منظمة بي كا كا، شمالي العراق خلال آخر 8 أشهر.

يتبع ///



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