رئيس وزراء الهند يبحث في الإمارات قضايا إقليمية ودولية

أبوظبي/ الخليج 365
بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
ووفق وكالة الأنباء الإمارتية، فإن محمد بن زايد، استقبل اليوم رئيس وزراء الهند الذي بدأ الجمعة، زيارة للبلاد تستغرق يومين.
وتناول اللقاء "تعزيز العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين وما يشهده من تطور ونمو متواصل في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والطاقة وسبل تنمية تعاونهما وتنويع مقوماته".
كما ناقشا "تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها".
أوضحت أن الزيارة "تأتي في إطار الاهتمام المتبادل بدفع العلاقات ومسارات التعاون المشترك في المجالات كافة لتحقيق رؤية البلدين وتطلعاتهما المستقبلية".
وتنتهي زيارة مودي مساء السبت، ومن المرتقب أن يغادر إلى البحرين في زيارة هي الأولى على مستوى رؤساء وزراء الهند إلى المملكة.
يشار أن زيارة مودي للإمارات تأتي في وقت تتعرض فيه حكومته لانتقادات عالمية واسعة، على خلفية تعاملها مع ملف إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع الجارة باكستان.
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