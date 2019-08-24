التحذير من حافظة سوائل #وادي: غير مطابقة

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن منتج “حافظة سوائل وادي”، وبلد إنتاجه الصين، غير مطابق للمواصفات. وأوضحت أن نتيجة الاختبارات التي أجريت على العينة أظهرت أنها لم تجتز اختبار المواصفة BS EN 12546-1، حيث لم تجتز العينة اختبار “فقدان الحرارة – السعة”.

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