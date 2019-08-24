اليمن.. الجيش يدخل مقر “الانتقالي” في #عتق

صحيفة الخليج الالكترونية

دخلت قوات الشرعية اليمنية السبت مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في عتق بمحافظة شبوة وسيطرت عليه.

وكانت 3 معسكرات لقوات النخبة الشبوانية سقطت تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية، في وقت سابق السبت.

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وأفادت مصادر عسكرية في المدينة أن القوات الحكومية وبعد أن أحكمت سيطرتها الكاملة على المدينة اتجهت للسيطرة على المنافذ والطرق الرابطة بين عتق ومراكز الإمداد المحتملة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي، وتحديدا قطع الطرق المؤدية إلى معسكر العلم باتجاه منطقة بلحاف الساحلية جنوب شرق عتق.

كما أوضحت أن قوات النخبة الشبوانية خسرت خلال مواجهات اليومين الماضيين كافة مواقع تمركزها في مدينة عتق والمناطق المحيطة بها، وتمت السيطرة على ثلاثة معسكرات تابعة لها، هي معسكر ثماد الذي يقع شمال شرق المدينة ويبعد عن مركزها بنحو 15 كلم، ومعسكر الشهداء ويقع على بعد 10 كلم من المدينة جهة الشرق، إضافة إلى معسكر مُرَّة الذي أحكمت القوات الحكومية السيطرة عليه صباح السبت.

وفيما شدد محافظ شبوة على حفظ الأمن في المدينة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما فيها ممتلكات قادة الانتقالي، أكدت مصادر حكومية إرسال تعزيزات من النقطة العسكرية الأولى بوادي حضرموت إلى عتق لدعم القوات الحكومية، وإسنادها لمواجهة أي هجوم محتمل من قوات الانتقالي.