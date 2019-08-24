ماكرون: نسعى لمنع #إيران من حيازة النووي

صحيفة الخليج الالكترونية أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء عمل جمعه السبت مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن عدم السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية هدف مشترك بين البلدين. وأتى اللقاء الثنائي بين الرئيسين قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، حيث ستناقش الديموقراطيات الليبرالية الكبرى في العالم الخلافات التجارية العالمية وملفات شائكة أخرى.

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