- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
نفى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء بعض الرحلات من مطار حائل.
وقال بتغريدة له: “غير صحيح إطلاقاً ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل”.
وأضاف: “بل على النقيض من ذلك تماماً، فثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها”.
وأوضح: “أن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019م”.
كانت هذه تفاصيل خبر #الطيران_المدني يوضح حقيقة إلغاء رحلات بـ #مطار_حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.