الطيران_المدني يوضح حقيقة إلغاء رحلات بـ #مطار_حائل

صحيفة الخليج الالكترونية

نفى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء بعض الرحلات من مطار حائل.

وقال بتغريدة له: “غير صحيح إطلاقاً ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل”.

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وأضاف: “بل على النقيض من ذلك تماماً، فثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها”.

وأوضح: “أن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019م”.