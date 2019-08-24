هل تدخين السجائر الإلكترونية قاتل.. تعرف على أول حالة وفاة خارج الوطن العربي

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - متابعات
قالت سلطات الصحة الأميركية، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة وسط موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية. وأكدت السلطات تسجيل أكثر من 190 حالة مرضية في 22 ولاية ترتبط على ما يبدو بتدخين السجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنها لم تحدد مركباً أو منتجاً يتسبب في الأمراض التنفسية.
وتم الإعلان عن حالة الوفاة التي سجلت في ولاية إيلينوي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين عقده مسؤولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة بولاية ايلينوي.
وجاء البيان بعد إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء تسجيل 153 حالة مرضية مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.
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