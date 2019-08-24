مصدر بالجيش اليمني ينفي وقوع انشقاقات بمحور الجوف

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وأكد المصدر لـموقع "26 سبتمبر.نت"، على "تمتع قيادة وضباط وصف وجنود الجيش الوطني بروح وطنية عالية وأنهم حريصون على أداء واجباتهم الوطنية المقدسة في الدفاع الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته".
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في سياق متصل، أكد محافظ شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو، أن قوات الأمن اليمنية تعمل على بسط الأمن في مدينة "عتق" والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد صالح، اليوم السبت، على "ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح، موجه رسالة إلى رجال الجيش اليمني والأمن بحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة".
وأعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، "اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي، بأن "قوات التحالف تمكنت اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان".
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