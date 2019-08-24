الحوثيون يعلنون تطوير 4 منظومات دفاعية وإسقاط 17 مروحية

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، تطوير 4 منظومات دفاع جوية، اثنتان منها دخلتا خط المواجهة، وإسقاط 17 مروحية التحالف العربي منذ عام 2017.

جاء ذلك في إيجاز صحفي عقده المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، نشرت مقتطفات منه قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وقال سريع، إن‎ قوات الدفاع الجوي للجماعة، نجحت في تطوير منظومتين دفاعيتين دخلتا خط المعركة وحققتا نتائج إيجابية، فيما تم تطوير منظومتين أخريين ضمن جاهزية الدفاع الجوي، سيتم الكشف عنهما في المرحلة المقبلة.

وذكر أن ‏‎ منظومتي "‎فاطر 1" و"ثاقب 1" للدفاع الجوي، دخلتا خط المعركة في 2017، وتمكنتا من التصدي لطائرات التحالف الحربية.

Advertisements

وبيّن أن الدفاعات الجوية للجماعة، نفذت 49 عملية استهداف لمروحيات "أباتشي" في مختلف الجبهات، أدت إلى إسقاط 17 مروحية (تابعة للتحالف).

كما تحدث عن تنفيذ 72 عملية دفاع جوي، استهدفت طيران التحالف الاستطلاعي، أسفرت عن إسقاط عشرات منها.

ولم يتسن على الفور أخذ تعليق من قبل التحالف العربي، أو الحكومة اليمنية حول ما أعلنته الجماعة.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمشاركة إماراتية كبيرة، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.