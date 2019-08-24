ليبيا.. استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد توقفها لساعات

وليد عبد الله / الخليج 365 أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار بعد توقفها لساعات نتيجة سقوط قذائف. وقالت إدارة المطار في بيان مقتضب، السبت، إن الشركات الناقلة ستقوم بتسيير رحلاتها بحسب جداولها. وفي وقت سابق، أعلنت إدارة المطار توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار نتيجة سقوط قذائف عشوائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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