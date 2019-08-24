التحالف يعلن إسقاط طائرات مسيرة للحوثي جنوبي السعودية

الرياض/ الخليج 365



أعلن التحالف العربي في اليمن، السبت، اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" باتجاه جنوبي السعودية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المناطق المدنية بمدينتي خميس مشيط وجازان (جنوب المملكة).



ونقلت عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأضاف أن "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس"، و"تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة، مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي".

وأكد على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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وفي وقت سابق السبت، أعلنت جماعة الحوثي استهداف "قاعدة الملك خالد الجوية" في قطاع عسير جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.



وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان: "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية ومدارج الإقلاع والهبوط في القاعدة".

وأشار إلى أن الاستهداف أسفر عن "إصابة دقيقة"، دون تفاصيل.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.