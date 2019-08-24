تعليق #وزير_الصحة على إعلان أول حالة وفاة بسبب #السجائر_الإلكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في تعليقه على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، باتخاذ ما يلزم لبيان مخاطرها، قائلا: “سنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك”.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك”.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، الجمعة، فيما سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

وقالت المسؤولة الطبية في ولاية إلينوي، جنيفر لايدن: “تلقينا بالأمس تقريراً عن وفاة شخص بالغ نُقل إلى المستشفى بعد تعرُّضه لأزمة تنفسية شديدة من جرّاء تدخينه السجائر الإلكترونية”.